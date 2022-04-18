أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لـ إيسترن كومباني، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة دوري المحترفين.

ويسعى فريق إيسترن كومباني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، أمام الإسماعيلي، خاصة وأن الدراويش يتذيل جدول ترتيب الدوري، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب بترو سبورت، في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم.

وجاءت قائمة إيسترن كومباني لمواجهة الإسماعيلي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام

الدفاع: كمال أبو الفتوح، محمد صالح، أحمد عبد الموجود (جوده)، خالد مصطفى، الحسيني طه، صابر الشيمي، أحمد داهش، يوسف مجدي عبدالغني.

خط الوسط: أحمد أبو بكر (موكشا)، محمد ناصر (مودي)، أحمد حجي، أحمد تمساح، محمد بن علي طرابلسي، محمد خليفة، عادل بدر (نيمار)، أحمد حمزاوي

الهجوم: فراس بن عيفية، أحمد أمين (أوفا)، عماد ميهوب، أحمد السعيد (متعب)

ويحتل فريق إيسترن كومباني المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، حيث لعب 13 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 7 مواجهات.