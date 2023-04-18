نجم الزمالك السابق: تسريب عقوبة كهربا يثبت مجاملة الأهلي

شن أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق، هجوما لاذعًا على لجنة الانضباط بعد تسريبات عقوبة إيقاف كهربا لمدة 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه على خلفية مشاركته في هتافات مسيئة لنادي الزمالك بعد مباراة القمة الأخيرة.

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية:" ما يحدث في الكرة المصرية من عشوائية مصيبة كبيرة، سواء من لجنة الانضباط أو لجنة التظلمات النادي الأهلي بيتجامل، مصر كلها شافت كهربا وهو بيشتم الزمالك مع الجماهير بعد ماتش القمة".

وأضاف:" قيام لجنة الانضباط بتسريب العقوبة قبل الإعلان عنها رسميا يدل على خوفهم من النادي الأهلي والبعد عن الحيادية في التعامل مع جميع المنافسين".

وأكمل:" معنى تسريب لجنة الانضباط لعقوبة إيقاف كهربا يدل على جس نبض الأهلي وجماهيره قبل الإعلان الرسمي عن العقوبات".

واتم: إمام عاشور هتف في أوضة اللبس تعرض للإيقاف مباشرة وكلنا كزمالكاوية انتقدنا تصرفه، ونفس الأمر حدث مع شيكابالا وتم إيقافه بعد أزمته مع أحمد مجاهد".

ويعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء مع اللجنة القانونية في النادي لبحث قرارات لجنة الانضباط ضد محمود كهربا، لاعب الفريق.

ويتجه النادي الأهلي لاتخاذ أكبر الخطوات التصعيدية ضد اتحاد الكرة في أزمة عقوبات محمود كهربا، ومن بينها الانسحاب من مباراة السوبر أمام الزمالك، المُقرر إقامتها يوم 5 مايو القادم في الإمارات، وهو الأمر الذي سيدخل الجبلاية في أزمة حقيقية مع الشركات الراعية للمباراة، بخلاف بيع أكثر من 80% من تذاكر تلك المواجهة، من خلال بوابة مجلس أبو ظبي الرياضي.

كما تدرس إدارة الأهلي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد لجنة الانضباط باتحاد الكرة، لعدم قانونية تواجدها، إثر تعيينها من وزارة الشباب والرياضة، وهو ما يخالف اللوائح التي تنص على انتخاب اللجان القانونية بالجبلاية من الجمعية العمومية.