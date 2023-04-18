تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 30 جنيها ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر إلى نحو 2320 جنيها، مقابل 2350 جنيها في نهاية تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق.



وأضاف نجيب، أن سعر الجرام عيار 18 انخفض ليسجل نحو 1988 جنيها مقابل 2018 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 2650 جنيها مقابل 2680 جنيها، كما هبط الجنيه الذهب بقيمة 240 جنيها ليسجل نحو 18560 جنيها، مقابل 18800 جنيه فى نهاية تعاملات أمس.



وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 18 أبريل، مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2001.09 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2011.10 دولار.



وهبط مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص للمشترين في الخارج.



وتراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين، بعدما أظهرت بيانات زيادة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في 5 أشهر.



وعززت البيانات التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة في اجتماعه في مايو.



ويعتبر الذهب أداة للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم والغموض الاقتصادي، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقوض جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.02 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1046.55 دولار، وهبط البلاديوم 0.2% إلى 1562.26 دولار.