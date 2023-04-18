تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في إيطاليا خلال مارس الماضي على نحو يفوق التوقعات بهامش ضئيل، ليصل إلى أدنى معدلاته خلال عشرة أشهر.

وكشفت بيانات أولية لمكتب الاحصاء الإيطالي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة سنوية بلغت 6ر7% في مارس، مقابل زيادة نسبتها 1ر9% في فبراير.

وتمثل هذه النسبة أقل معدل تضخم يتم تسجيله في إيطاليا منذ مايو 2022 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 8ر6%. وجاء تراجع التضخم مدفوعا بشكل اساسي بانخفاض أسعار الطاقة، التي تراجعت بنسبة سنوية حادة بلغت 3ر20% في آذار/مارس مقابل تراجع نسبته 4ر16% في الشهر السابق عليه.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستثنى أسعار الطاقة والأغذية الطازجة 3ر6% في آذار/مارس.

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 4ر0% في آذار/مارس، كما تراجع التضخم الذي يستند إلى المؤشر المتسق لأسعار المستهلكين إلى 1ر8% في آذار/مارس، مقابل 8ر9% في الشهر السابق عليه.