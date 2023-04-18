الكرملين: بوتين يتوجه إلى مناطق أوكرانية تم ضمها في الشرق

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي توجه إلى منطقة الحرب في أوكرانيا بعد مرور نحو 14 شهرا على بداية العملية العسكرية الخاصة التي أمر بها.

وأفاد بيان نشر في موسكو اليوم الثلاثاء، بأن بوتين التقى القوات الروسية التي تقاتل في منطقتي خيرسون ولوهانسك.

وفي خيرسون بجنوب أوكرانيا، أطلعه بإيجاز قائد القوات المحمولة جوا الكولونيل جنرال ميخائيل تبلينسكي على الوضع. وفي لوهانسك إلى جهة الشرق، التقى بوتين (70 عاما) الكولونيل جنرال أليكسندر لابين وغيره من الضباط رفيعي المستوى.

وأضاف الكرملين أن بوتين أعطى الجنود الروس تماثيل صغيرة في ضوء احتفالات عيد الفصح الأرثوذوكسي مطلع الأسبوع .

ولم يتم الكشف عن الموعد المحدد لزيارة القوات. وكان بوتين في موسكو مطلع الأسبوع وشارك في قداس عيد الفصح الذي أقامه البطريرك كيريل .

وهذه هي المرة الثانية التي يتوجه فيها بوتين إلى مناطق تم ضمها بعد بدء الحرب، وتضم خيرسون ولوهانسك وزابوريجيا ودونيتسك.