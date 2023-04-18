سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن رجال قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من انتشال جثة فتاة سقطت غارقة في مياه ترعة الحسينية بالقرب من مجلس المدينة الحسينية.

وسقطت الفتاة وشقيقتها في المياه إلا أن خرجت شقيقتها على قيد الحياة، فيما لقت الأولى مصرعها غرقا وتم انتشالها جثة هامدة ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الحسينية المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سقوط فتاتين شقيقتين في مياه ترعة الحسينية بالقرب من مجلس المدينة.

وتبين وقوع الحادث أثناء هروبهما خارج المنزل هربا من بطش والدهما الذي اعتاد ضربهما، فيما خرجت إحدى الفتاتين على قيد الحياة، واستمرت جهود البحث عن الثانية من قبل قوات الإنقاذ النهري حتى تم انتشالها جثة هامدة.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الحسينية المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.