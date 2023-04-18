الخارجية السودانية تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة قوات الدعم السريع

طالبت وزارة الخارجية السودانية، قبل قليل، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة قوات الدعم السريع لانتشارها داخل أحياء سكنية.



وقالت الخارجية السودانية، إن قوات الدعم السريع تعرض المدنيين بما فيهم النساء والأطفال للخطر، وفقا لما نشرته قناة "العربية" الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدونات القصيرة "تويتر".



وأكدت الخارجية السودانية، أن قوات الدعم السريع هي المسئولة عن استمرار القتال داخل المناطق السكنية.



وأعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن خروج 16 مستشفى في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى عن الخدمة، بعضها تعرض للقصف.



وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، أمس الاثنين، عن مقتل 180 شخصًا وإصابة 1800 آخرين، خلال ثلاث أيام من المعارك بين الجيش والدعم السريع.



وقالت رئيسة اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، هبة عمر لموقع "سودان تربيون" إن مستشفيات: الشعب وأبن سينا وبشائر وبحري لقصف فيما جرى الاعتداء على المستشفى التركي تعرضوا للقصف .



ولا تزال الاشتباكات، التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع منذ السبت الماضي، مستمرة دون توقف في العاصمة الخرطوم والتي استخدمت فيها مختلف الأسلحة، بما في ذلك المضادة للطيران وقذائف المدفعية والقصف بالطيران الحربي.