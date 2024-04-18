إبراهيم صلاح: كولر أخطأ في تشكيل مباراة الزمالك

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تحدث إبراهيم صلاح، لاعب خط وسط الزمالك السابق عن مباراة القمة أمام الأهلي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة من دوري نايل.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي.

قال إبراهيم صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، على قناة "المحور": " قبل مباراة القمة كان هناك العديد من الأحداث التي تؤكد أهمية الديربي المصري".

أضاف:" الزمالك بدأ المباراة بتشكيل جيد، وجوزيه جوميز اهتم بالاستحواذ بشكل كبير، وبعد خروج عبدالله السعيد وأحمد حمدي عاد الأهلي لـ القاء مرة أخرى".

أشار:" في المجمل العام الزمالك يستحق المكسب، ومبروك للأبيض، وكولر مدرب الأهلي كان يفكر في مباراة مازيمبي أكثر من مباراة الزمالك".

أكمل:" أتمنى أن يكون الفوز على الأهلي نقطة تحول للزمالك خلال الموسم الحالي".

أوضح:" عبدالله السعيد يلعب في مركز 10 ولكن جوميز يرغب في تواجد عبدالله في مركز 8 لمنح الاستحواذ للزمالك الاستحواذ، وكنت أتمنى أن يشارك عبدالله 10 وشحاتة 6 وحمدي 8".

أتم:" تشكيل كولر جعل المباراة أسهل على الزمالك، وخط وسط الأبيض ظهر بشخصية قوية وسيطرة كبيرة على المباراة".