وصول سفينة المساعدات التركية التاسعة الموجهة لقطاع غزة قبالة السواحل المصرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصلت سفينة المساعدات الإنسانية التركية التاسعة الموجهة إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، قبالة السواحل المصرية، بعد انطلاقها الثلاثاء من ميناء مرسين التركي.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن سفينة المساعدات الإنسانية تحمل على متنها 3 آلاف و774 طنا من المواد الغذائية والطحين ومستلزمات للأطفال والرضع وأكياس نوم، أعدها الهلال الأحمر التركي.

وذكرت "الأناضول"، أن السفينة تتزود بالوقود قبالة السواحل المصرية على أن ترسو في ميناء العريش المصري بعد إتمام التزود بالوقود.

ومن المتوقع وصول السفينة ميناء العريش مساء الخميس، لتفرغ حمولتها في الميناء على شاحنات تتوجه لاحقا إلى معبر رفح الحدودي لإيصال المساعدات لسكان غزة.

وأرسلت تركيا حتى اليوم عبر الهلال الأحمر وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، 39 ألفا و607 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة على متن 13 طائرة و8 سفن.