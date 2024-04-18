زد يهزم الإسماعيلي بثنائية في الدوري الممتاز

حقق فريق زد فوزًا ثمينًا على نظيره الإسماعيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية، في الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

افتتح أهداف المباراة فريق زد عن طريق اللاعب أحمد الصغيري في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله عبدالرحمن البانوبي في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز الإسماعيلي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 72 عن طريق لاعبه أحمد الشيخ، لينتهي اللقاء بفوز زد بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع زد رصيده للنقطة 27 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 18 في المركز الرابع عشر.