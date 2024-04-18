تراجع أسعار الذهب العالمي بعد 4 أيام من الارتفاع المطرد

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أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات اليوم الأربعاء بتراجع ملموس بعد ارتفاعها 4 أيام على التوالي.

وتراجع سعر المعدن الأصفر بمقدار 10ر19 دولار أي بنسبة 8ر0% إلى 70ر2371 دولار للأوقية تسليم أبريل الحالي، بعد ارتفاعه أمس بمقدار 25 دولارا أي بنسبة 1ر1% إلى 80ر2390 دولارا للأوقية.

جاء تراجع سعر الذهب في ظل التفاؤل بأن إسرائيل ستظهر ضبط النفس في الرد على الهجوم العسكري الإيراني على أراضيها مطلع الأسبوع الحالي، وهو ما يقلل جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري.

كما ساهمت عمليات جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية في تراجعها اليوم.

في الوقت نفسه ارتفع سعر الفضة بمقدار 028ر0 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 345ر28 دولار للأوقية تسليم أبريل الحالي، كما ارتفع سعر النحاس بمقدار 037ر0 دولارا أي بنسبة 9ر0% إلى 3425ر4 دولارا للرطل تسليم أبريل الحالي.