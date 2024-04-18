 تراجع أسعار الذهب العالمي بعد 4 أيام من الارتفاع المطرد - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 2:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تراجع أسعار الذهب العالمي بعد 4 أيام من الارتفاع المطرد

د ب أ
نشر في: الخميس 18 أبريل 2024 - 1:59 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2024 - 1:59 ص

أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات اليوم الأربعاء بتراجع ملموس بعد  ارتفاعها 4 أيام على التوالي.

وتراجع سعر المعدن الأصفر بمقدار 10ر19 دولار أي بنسبة 8ر0% إلى 70ر2371 دولار للأوقية تسليم  أبريل الحالي، بعد ارتفاعه أمس بمقدار 25 دولارا أي بنسبة 1ر1% إلى 80ر2390 دولارا للأوقية.

جاء تراجع سعر الذهب  في ظل التفاؤل بأن إسرائيل ستظهر ضبط النفس  في الرد على الهجوم العسكري الإيراني على أراضيها مطلع الأسبوع الحالي، وهو ما يقلل جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري.

كما ساهمت عمليات جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية في تراجعها اليوم.

في الوقت نفسه ارتفع سعر الفضة بمقدار 028ر0 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 345ر28 دولار للأوقية  تسليم  أبريل الحالي، كما ارتفع سعر النحاس بمقدار 037ر0 دولارا أي بنسبة 9ر0% إلى 3425ر4 دولارا للرطل تسليم أبريل الحالي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك