تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابي وعاطلين بحوزتهم مخدرات بمليون و100 ألف جنيه خلال حملات في 3 محافظات.

واصل قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء محمود أبو عمرة، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم:

ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير في الإسماعيلية - له معلومات جنائية)، وبحوزته (كيلو هيروين، طبنجة وطلقات، دراجة نارية).

وفي البحيرة، ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت لهما معلومات جنائية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما (بندقية خرطوش، فرد محلى، طلقات، 4.5 كيلو حشيش، كمية لمخدرى "الهيروين، الآيس"، أقراص المخدرة ، ميزان حساس، دراجة نارية).



وفي أسوان ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة طما - له معلومات جنائية، وبحوزته (9 كيلو حشيش).



قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و100 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهيمن وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.



