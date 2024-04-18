دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُتطرف، إيتمار بن غفير، إلى حل مجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينت"، مؤكدا أنه فشل في إدارة الحرب على قطاع غزة والمواجهات المُتصاعدة مع حزب الله.

وبحسب ما نقلته صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، قال وزير الأمن الإسرائيلي عن بن غفير: إن تصعيد حزب الله وقصفه موقعًا عسكريًا بشمال إسرائيل، جاء لأنه رصد عجز "الكابينت" الذي تشكل في إطار حكومة الطوارئ، عن الرد على الهجوم الإيراني الأخير.

وأضاف: "حان الوقت لتفكيك الكابينت وإيقاف سياسة الاحتواء، فطالما استمرت السياسة الحالية لكابينيت الهزيمة، فإن النصر المطلق سيصبح بعيد المنال أكثر فأكثر".

ولكن، ماذا نعرف عن مجلس الحرب "الكابينت" الذي دعا وزير أمن الاحتلال لفكه بعد فشله؟

وفقا لتقرير سابق أعدته فضائية الجزيرة، يمثل مجلس الحرب "الكابينت" هو مجلس وزراء إسرائيلي مصغر، يمثل أضيق هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، وهو معني باتخاذ القرارات السياسية زمن الحرب.

وتشكل المجلس بعد هجمات طوفان الأقصى، التي شنتها حركة حماس على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضم كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس.

فيما يشارك كل من قائد الأركان السابق جادي آيزنكوت، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، في الكابينت بصفة مراقب.

ويلعب الـ5 قادة الإسرائيليين دورًا رئيسيًا في تحديد مسار الحرب مع حركة حماس، وذلك من خلال عضويتهم في المجلس الإسرائيلي السياسي الأمني المصغر، الذي شكّله رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، للإشراف على ما يرجح أن تكون أكبر عملية عسكرية تشنها البلاد منذ عقود، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

ووفقا لتقرير سابق لفضائية "الحرة"، فإن المجلس الوزاري المصغر، الذي جرى تشكيله للحرب، جلب منافس نتنياهو السابق، بيني جانتس، إلى حكومة طوارئ، يتمحور دورها في إدارة الحرب، الهادفة إلى "القضاء على حماس" على حد زعمهم.

- خلافات مستمرة وفشل متوقع

منذ تشكيله يعيش الكابينيت خلافات حادة بسبب الصراع على النفوذ بين سياسي واحد وهو نتنياهو وعسكريين اثنين وهما جالانت جانتس، الذين يشكلون ثلاثتهم القرار الذي يتحكم بالمشهد في إسرائيل.

ووفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز"، فمند تشكيله، دائما ما تنشغل الساحة الداخلية الإسرائيلية بخلافات بين أعضاء مجلس الحرب، تُلقي بظلالها على طريقة إدارة تل أبيب للعدوان على غزة.

وتكمن الخلافات بين نتنياهو وجالانت وجانتس في إدارة الحرب على قطاع غزة والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتصل إلى تفاصيل في السياسة الداخلية واستراتيجية القتال والتعامل مع الضغوط الدولية.

ويدعم جالانت وجانتس سياسات تدعمها وتحتاجها المؤسستان العسكرية والأمنية وتتعلق بمن سيحكم غزة بعد الحرب، وبتشريع قانون يتيح تجنيد اليهود الحريديم المتدينين، وهما قضيتان قد تطيحان بنتنياهو من منصبه، وبينما تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة، يبدو واضحا أن الخلاف ليس على الحرب نفسها وإنما تصفية حسابات بين خصوم السلم وشركاء الحرب.