وزير الري يتابع إجراءات تحسين منظومة توزيع المياه بالتحول لاستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب

- استعراض مقترح الدراسة التي تهدف لتحديد مواقع ورسم خرائط لمآخذ المياه بمختلف الإدارات، ومراجعة منحنيات قياس التصرفات المستخدمة حالياً

- مقترح لتصميم نموذج سهل الإستخدام لمنحنيات قياس التصرفات واستخدام الذكاء الصناعي في تطوير المنحنيات

- هذه الدراسة تُعد خطوة هامة لتطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحول لاستخدام التصرفات فى إدارة المياه

- توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقا لاحتياجات المنتفعين، وتنظيم توزيع المياه داخل كل حبس هيدروليكي

- التوجيه بتدقيق البيانات المستخدمة وإجراء القياسات على الطبيعة لمعايرة نتائج النموذج الرياضى المستخدم

- إدراج بُعد التغيرات المستقبلية في تنفيذ الدراسة وربطها بخطة ورؤية الوزارة المستقبلية



عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة إجراءات تحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع المقترح الفني والمالي الخاص بالدراسة التي سوف يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق مع مصلحة الرى و بالتعاون مع معهد دلتارس الهولندي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water JCAR، والتي تهدف لتحديد مواقع ورسم خرائط لمآخذ المياه بمختلف إدارات الرى، ومراجعة منحنيات قياس التصرفات المستخدمة حالياً، مع إقتراح مواقع جديدة للقياس على شبكة الترع والمصارف، وإعداد قاعدة بيانات لحصر بيانات المناسيب والتصرفات المائية خلال السنوات السابقة.

كما تم إستعراض مقترحات تصميم نموذج سهل الإستخدام لوضع منحنيات قياس التصرفات المائية، مع إمكانية إستخدام تقنيات الذكاء الصناعى في تطوير منحنيات قياس التصرفات المائية، وستشمل الدراسة برنامج لبناء القدرات للسادة مهندسي الوزارة وذلك عن طريق توفير التدريب اللازم على إستخدام هذا النموذج بالتعاون مع معهد دلتارس الهولندي.

وصرح الدكتور سويلم أن هذه الدراسة تُعد خطوة هامة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على إجراء الدراسة بالتنسيق بين أجهزة المركز ومصلحة الرى مع تدقيق البيانات المستخدمة وإجراء القياسات اللازمة على الطبيعة لمعايرة نتائج النموذج الرياضى المستخدم وتحسين النتائج المتوقع صدورها عن النموذج، مع إدراج بُعد التغيرات المستقبلية في تنفيذ الدراسة وربطها بخطة ورؤيه الوزارة في إدارة المياه مستقبلاً.