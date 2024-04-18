️نائب محافظ القاهرة: لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة بحى مصر القديمة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بأحياء المنطقة الجنوبية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتعليمات محافظ القاهرة.

و شددت عبدالمنعم، فى بيان لها، اليوم الخميس، على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية واستمرار أعمال التطوير القائمة بنطاق احياء المنطقة وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة لتحقيق تغيير ملموس على أرض الواقع.

وأشرفت عبدالمنعم، على جهود الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحي، وبالتنسيق مع جمال حسين، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحضور سناء محمود، سكرتير الحي بالبدء في تنفيذ إزالة لعقار مخالف بمصر القديمة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن رئاسة حي مصر القديمة وبالتنسيق مع الادارة الهندسية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي والقوات الشرطية بدأت في تنفيذ الازالة لعقار مكون من أرضى وسته أدوار متكررين، مؤكدة على المتابعة الدورية لحين الإنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد ومتابعة لكافة أعمال التطوير المختلفة بالمنطقة.