وفد تشيكي يزور القاهرة لبحث التعاون في مجال العلوم والبحوث

يزور وفد من مجلس الشيوخ التشيكي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ البروفيسور جيري دراهوش، القاهرة، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 أبريل.

وقالت سفارة التشيك في القاهرة، في بيان، إن الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات فيما يخص نظام حماية التراث الثقافي ومكافحة التهريب غير المشروع للقطع الأثرية ومناقشة التعاون في مجالات العلوم والبحوث.

ويزور الوفد التشيكي، موقع أبو صير الأثري، حيث تعمل البعثة التشيكية لعلم المصريات بالحفريات والأبحاث الأثرية.

وبحسب البيان، يقيم المجلس الأعلى للثقافة في 23 أبريل حدثا خاصًا لعرض الثقافة والأدب واللغة التشيكية على كبار ممثلي الثقافة المصرية.