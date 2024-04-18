الأهلي يخاطب «كاف» لمطالبة مازيمبي بتأمين وتسهيل الطريق إلى ملعب المباراة

أرسل النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم، الخميس، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه التواصل من جانب «كاف» مع نادي مازيمبي الكونغولي، لتسهيل وتأمين طريق الفريق إلى ملعب مباراة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على مازيمبي في الثالثة عصر بعد غدٍ، السبت، على ملعب الفريق الكونغولي، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب النادي في بيان رسمي: «أرسل النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم، الخميس، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه التواصل من جانب "كاف" مع نادي مازيمبي الكونغولي، للعمل على التأمين والتيسير على بعثة فريق الأهلي، للوصول إلى ملعب التدريب وفندق الإقامة والعكس، في ظل عدم توافر دوريات أمنية كافية للتغلب على حالة الازدحام الشديدة وإشغالات الطريق الوحيد المؤدي إلى ملعب المباراة. وذلك في إطار العلاقات الطيبة التي تربط بين الأندية الإفريقية الشقيقة».

وأضاف: «جاء ذلك بعدما واجهت البعثة صعوبات كبيرة في الوصول إلى ملعب التدريب اليوم، نظرًا لحالة الازدحام الشديد منذ الخروج من فندق الإقامة، وهو ما أدى إلى تأخر الفريق عن الموعد المحدد للتدريب».

وأدى الأهلي تدريبه عصر اليوم، الخميس، على نفس ملعب المباراة، والذي يبعد عن مقر إقامة الفريق بما يقرب من 25 دقيقة.

وأدى اللاعبون في بداية المران فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة بالكرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينه لوبومباشي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.