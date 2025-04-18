ضبط 3 متهمين بالاستعراض بالأسلحة البيضاء على موتوسيكل في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على 3 طلاب، لاتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء والاستعراض بها، أثناء استقلالهم دراجة نارية "موتوسيكل" في منطقة المعمورة شرق المدينة.

وتلقى مسؤولو المديرية إخطارًا بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله 3 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء أثناء استقلالهم دراجة نارية، في مشهد أثار قلق المواطنين.

وبعد الفحص، تبيّن صحة الواقعة، وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية ومُستقليها، وهم 3 طلاب يقيمون بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه. وتبيّن أن قائد الدراجة لا يحمل رخصة قيادة، كما تم العثور بحوزتهم على سلاحين أبيضين.

وبمواجهتهم في ديوان قسم الشرطة، أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة والأسلحة المستخدمة، موضحين أنهم كانوا يشاركون في حفل زفاف بالمنطقة.

ووفقًا لمصدر أمني، تم التحفظ على المركبة وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.