علاء مرسي ينعى الفنان سليمان عيد: مع السلامة يا صاحبي

نعى الفنان علاء مرسي، الفنان سليمان عيد، الذي توفي صباح اليوم، إثر أزمة صحية مفاجئة عن عمر ناهز 64 عاما.

وكتب مرسي عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، اللهم أجرنا في مصيبتنا، المصيبة في الموت عظيمة، وخاصة أنها تكون في حتة منك، ومن أيامك، وقلبك، وتكون في إنسان عظيم في حياتك في طيبته، ورجولته في كل المواقف في عشرة عمري".

وتابع: "سليمان عيد حبيبي الله يرحمك، ويغفر لك، ويجعلك في رفقه حبيبك سيدنا النبي. المصيبة الكبري التانية إني برا مصر، وأنت مشيت من غيري، ومن غير ما أعرف ولا أكون جنبك، ومعاك في طريقك لدار الحق. ولكن أنتم السابقون ونحن اللاحقون".

واختتم منشوره: "حالا بجهز للعودة إلي مصر يمكن ألحق أودعك، مع السلامة يا صاحبي".

وأعلن نجل الفنان سليمان عيد موعد ومكان صلاة الجنازة على والده، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد، والجنازة بعد الصلاة مباشرة".