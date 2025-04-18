أفلام الشباب تنافس على صدارة قائمة الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية

«الحريفة 2» يحتل المركز الثالث.. «سيكو سيكو» يصل للمركز الخامس فى أسبوعى عرض

دخل فيلم «سيكو سيكو» المعروض حاليًا فى دور العرض قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا فى تاريخ السينما المصرية، من حيث القيمة الإسمية، ليتقدم بعد أسبوعين فقط إلى المركز الخامس، فيما لا يزال أمامه فرصة فى دور العرض للتقدم مراكز جديدة خلال الأيام القادمة فى القائمة، التى لا يزال يسيطر على صدارتها فيلم «ولاد رزق - القاضية»، فيما خرج من القائمة فيلم «شقو» الذى كان يحتل فى السابق المركز العاشر والأخير بإيرادات بلغت 78 مليون جنيه و815 ألفا، وهو من إخراج كريم السبكى، وتأليف وسام صبرى، وبطولة عمرو يوسف، ويسرا، ودينا الشربينى، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن.

وجود «سيكو سيكو» فى القائمة إلى جانب «الحريفة 2» الذى يحتل المركز الثالث فى الترتيب، يشير إلى أن الأفلام الشبابية التى يقوم ببطولتها نجوم جدد، أصبحت منافسا قويا لأفلام النجوم التقليديين، لشباك التذاكر.

فى السطور التالية ترصد «الشروق»، الترتيب الجديد قائمة الأفلام الأعلى إيرادا.

ولاد رزق – القاضية

يتصدر القائمة فيلم «ولاد رزق - القاضية» صاحب الرقم القياسى فى الإيرادات، حيث حقق منذ بداية عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، وخلال 13 أسبوع عرض حوالى 260 مليون جنيه، وهو من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وعلى صبحى، وسيد رجب، وأسماء جلال، ونسرين أمين، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

بيت الروبى

وجاء فيلم «بيت الروبى» فى المركز الثانى، بإيرادات وصلت لـ130 مليون جنيه، حققها خلال عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، ونور، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

الحريفة 2

فى المركز الثالث، جاء الجزء الثانى من فيلم «الحريفة» بإيرادات بلغت 128 مليون جنيه و817 ألفا، خلال أول 17 أسبوع عرض، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشارك فى بطولته الفنانون الشباب، نور النبوى، وكزبرة، وأحمد غزى، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبى.

كيرة والجن

ويحتل المركز الرابع فى القائمة فيلم «كيرة والجن»، بإيرادات وصلت إلى 120 مليون جنيه، حققها الفيلم فى موسم عيد الأضحى عام 2022، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهند صبرى وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلى قاسم، وهدى المفتى، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

سيكو سيكو

فى المركز الخامس، جاء فيلم «سيكو سيكو» محققا 112 مليونا و14 ألف جنيه، خلال أسبوعى عرض.

الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويشارك فى بطولته الفنانون الشباب، عصام عمر، وطه دسوقى، وعلى صبحى، وتارا عماد، وديانا هشام، وأحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة.

الفيل الأزرق 2

فى المركز السادس، جاء فيلم «الفيل الأزرق 2» بإيرادات وصلت إلى 103 ملايين جنيه، خلال وقت عرضه فى موسم عيد الأضحى 2019، وكان وقت عرضه أول فيلم يتخطى رقم 100 مليون جنيه إيرادات فى السينما، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللى كريم، وهند صبرى، وإياد نصار، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ولاد رزق - عودة أسود الأرض

واحتل فيلم (ولاد رزق - عودة أسود الأرض) المركز السابع، بإيرادات بلغت 101 مليون جنيه خلال عرضه فى موسم عيد الأضحى عام 2019، وهو من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوى، ونسرين أمين، وباسم سمرة، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

إكس مراتى

فى المركز الثامن، جاء فيلم «إكس مراتى» بـ 92 مليون جنيه و797 ألفا، وهو من بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد أوتاكا ومصطفى غريب وخالد كمال، وإخراج معتز التونى، وتأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب.

الهوى سلطان

واحتل المركز التاسع فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادا، فيلم «الهوى سلطان» محققا 82 مليون جنيه و193 ألفا، خلال 16 أسبوع عرض، وهو من تأليف وإخراج هبة يسرى، وبطولة الفنانين منة شلبى، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجى.

كازابلانكا

وفى المركز العاشر جاء فيلم «كازابلانكا» بإيرادات وصلت إلى 80 مليون جنيه فى موسم عيد الفطر من عام 2019، وهو بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوى، وأحمد داش، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى.