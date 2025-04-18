تحدثت الفنانة هدى المفتي، عن تجربتها في مسلسل «80 باكو»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي وتدور أحداثه داخل صالون التجميل العتيق «لولا» في وسط القاهرة، والذي يشكل ملتقى لعدد من السيدات اللاتي يرتدنه.

وأشارت خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» إلى صعوبة الكثير من مشاهد المسلسل، مؤكدة أنه لا يمكنها تحديد مشهد بعينه ليكون الأصعب، فجميعها كانت صعبة؛ نظرًا لطبيعة السيناريو المعقدة، معقبة: «كل المشاهد حقيقة كانت صعبة».

وأضافت أن تصوير المشاهد الخارجية في منطقة وسط البلد، خلال ساعات النهار وأيام الأسبوع المزدحمة، شكل تحديا كبيرًا، قائلة: «لم تكن لدينا رفاهية اختيار أوقات تصوير يكون فيها الشارع هادئا، فالسيناريو تطلب واقعية كاملة بوجود ناس حقيقيين، وضوضاء في الشارع، وحركة سيارات، هذا الأمر كان مرهقا جدًا».

وتابعت أنها كانت تضطر إلى إعادة مشاهد معينة بعد الانتهاء من تصويرها بكامل تفاصيلها؛ بسبب أصوات خارجية مفاجئة، مثل أصوات كلاكسات السيارات.

وحول إمكانية تقديم جزء ثان من المسلسل بعد نجاح العمل، أبدت موقفا رافضا لفكرة الأجزاء الثانية بشكل عام، قائلة: «أنا لا أؤمن بفكرة الأجزاء الثانية للمسلسلات منذ زمن طويل، هناك أعمال ناجحة جدًا وطلب منها تقديم أجزاء ثانية؛ لكن رفضوا، أنا لا أرجح تقديم جزء ثان».