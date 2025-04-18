أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فتح باب التقدم لجائزة أفضل ممارسات الحفاظ المعماري والعمراني في المحافظات لعام 2025، وذلك بدءا من 20 أبريل 2025 احتفالا باليوم العالمي للتراث والذي يوافق 18 أبريل من كل عام، وذلك للأفراد والكيانات المعمارية.

تهدف الجائزة إلى الحفاظ على التراث المعماري والعمراني وحماية الهوية الوطنية والاستفادة من التراث كمورد أصيل من موارد وثروات الدولة، وتستهدف الجائزة المجالات المختلفة للحفاظ.. الترميم.. إعادة الإحياء والتأهيل.. إعادة التوظيف المتوافق.. البناء الجديد في الوسط التراثي.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الجائزة ستستهدف في نسختها الأول مشروعات إعادة التوظيف وإعادة الاستخدام للمباني التراثية، عن طريق الترميم والتأهيل وإعادة الأحياء.

وشدد على أن الهدف من الجائزة هو تشجيع وتعظيم مشروعات الحفاظ المختلفة والاستفادة منه كمورد أصيل من موارد الدولة وثروتها القومية، وإلقاء الضوء على الأفضل والجيد منها، بهدف خلق حالة من الحراك في نشر الوعي المجتمعي وروح الانتماء، وتعزيز الهوية الوطنية ودفع المبدعين نحو مشروعات الحفاظ على الرصيد المعماري والعمراني بمحافظات جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن الجائزة تهدف كذلك لتطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري في الحفاظ على المباني والمناطق التراثية من خلال دمج مفهوم التنمية مع الحفاظ والاستدامة واستخدام مفهوم الابتكار والإبداع؛ للحفاظ على التراث الثقافي المادي واللا مادي وتحقيق تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية.

ودعا إلى الإعلان عن منح جائزة للمشروعات التي قامت على هذه المفاهيم من خلال دعوة جميع المهتمين بالتراث إلى التقدم لهذه الجائزة لمشروعات تمت بالفعل لعمليات حفظ وإعادة توظيف للمباني التراثية.

تتكون لجنة تحكيم الجائزة من الدكتور جلال عبادة أستاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة جامعة عين شمس، الدكتورة سهير زكي حواس أستاذ التصميم العمراني كلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور عباس الزعفراني أستاذ التخطيط العمراني والاستدامة البيئيو كلية تخطيط عمراني- جامعة القاهرة، الدكتور على حاتم جبر أستاذ العمارة كلية الهندسة جامعة القاهرة والدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئي كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، والمهندس الاستشاري محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.