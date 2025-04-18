 الهلال يطرق أبواب إنتر ميلان لضم باريلا وإنزاجي.. بن نافل يتحرك من قلب ميلانو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهلال يطرق أبواب إنتر ميلان لضم باريلا وإنزاجي.. بن نافل يتحرك من قلب ميلانو

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 18 أبريل 2025 - 7:44 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أبريل 2025 - 7:44 م

كشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية عن تحركات جدية من قبل نادي الهلال السعودي، حيث تواجد رئيس النادي فهد بن نافل مؤخرًا في مدينة ميلانو لفتح باب المفاوضات مع مسؤولي إنتر ميلان بشأن صفقتين من العيار الثقيل: التعاقد مع نيكولو باريلا، نجم وسط الفريق، والمدرب سيموني إنزاجي.

وبحسب الصحيفة، لا تزال إدارة الهلال مصرة على ضم باريلا، رغم رفضه عرضًا سابقًا من النادي السعودي خلال الموسم الحالي. كما يسعى الهلال لإقناع إنزاجي بتولي تدريب الفريق خلفًا للمدرب الحالي جورجي جيسوس، حيث تُجهز الإدارة عرضًا مغريًا يتضمن راتبًا قد يصل إلى 20 مليون يورو سنويًا.

بن نافل، الذي أمضى عدة أيام في ميلانو، ناقش تفاصيل الصفقتين مع إدارة إنتر، في ظل استعداد الهلال لتقديم عرض مالي ضخم يُظهر جديته في استقطاب أسماء كبيرة.

من جانبها، لا تزال إدارة إنتر متمسكة ببقاء إنزاجي، لا سيما بعد تأكيدات الرئيس التنفيذي بيبي ماروتا حول قرب تجديد عقد المدرب حتى عام 2028. وفي حال تم ذلك، سيصبح إنزاجي الأعلى أجرًا بين مدربي الدوري الإيطالي، براتب يبلغ 7 ملايين يورو سنويًا، إلى جانب الحوافز.


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