النائب طارق شكري: أسعار العقار في مصر الأقل في المنطقة بلا منافس

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن العقار في مصر يتمتع بميزة تنافسية قوية وسيستمر في ذلك، مرجعا السبب الرئيسي إلى أن «العقار في مصر هو أرخص سعر متر بلا منافس، حتى بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار».

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الفرصة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، أن سعر المتر المربع للوحدات السكنية في مناطق مثل التجمع الخامس - التي تعتبر من الأعلى سعرا - يتراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف جنيه، ما يعادل تقريبا 1100 إلى 1200 دولار، في حين توجد مناطق أخرى بأسعار أقل.

وأوضح أن أسعار المتر المربع في الدول المنافسة بالمنطقة تتراوح بين 1800 إلى 3000 دولار، معقبا: «لا زلنا أرخص منهم عند المقارنة».

وأشار إلى أن المشاريع التي شهدت ارتفاعات سعرية استثنائية تمثل نسبة ضئيلة جدًا من السوق؛ لا تتجاوز 2 إلى 3%.

واعتبر أن تعويم الجنيه وانخفاض قيمته العملة خلق «فرصة كبيرة» للمستثمرين العرب، موضحا: «بعد ما كان المستثمر سيشتري الوحدة بمليون ريال، يقدر يشتري اليوم نفس الوحدة بـ 700 ألف ريال أو درهم، بانخفاض تقريبا 35% على نفس القيمة، أو يشتري وحدتين بدلا من واحدة بنفس الميزانية السابقة».

كما نوه أن مصر لا تزال تتمتع بأعلى ربحية وعائد استثماري في القطاع العقاري بالمنطقة.