منصة لتتبع الناقلات: سفن هندية تغير مسارها في مضيق هرمز

غيرت سفينتان هنديتان مسارهما في مضيق هرمز عقب تواتر تقارير أن زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت النار.

وقالت منصة "تانكر تراكرز" المتخصصة في تتبع الناقلات، إن السفن، بما في ذلك ناقلة عملاقة ترفع علم الهند، تحمل مليوني برميل من النفط العراقي.

وقال الجيش البريطاني، اليوم السبت، إن زورقين تابعين للحرس الثوري الإيراني فتحا النار على ناقلة في مضيق هرمز، بعدما قالت طهران إنها أعادت فرض القيود على الممر الملاحي الحيوي.

وأوضح مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني أن الناقلة وطاقمها في أمان، دون أن تحدد هوية الناقلة أو وجهتها.

يشار إلى أن إيران أعادت اليوم فرض القيود على مضيق هرمز، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق بشأن إعادة فتحه.