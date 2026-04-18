أعرب محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريق كرة القدم إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب تأهل فريق كرة السلة إلى نهائي كأس مصر، مشيدًا بدور جماهير القلعة البيضاء في دعم الفرق خلال مختلف المواجهات.

وقال، خلال ظهوره عبر برنامج «مودرن سبورتس» على قناة Modern Mti: "لجمهور الزمالك فضل كبير على النادي، فهم أحد أسباب الإنجازات، ولهم تأثير واضح على اللاعبين وجميع الفرق الرياضية، وبفضلهم يقدم اللاعبون أقصى ما لديهم، ويظهر كل لاعب بنسبة تفوق 100% من مستواه".

وأضاف: "بالنسبة لفريق السلة، وضعت خطة لتجهيز الفريق، وتعاقدنا مع لاعبين مميزين، وفي بداية الموسم واجهنا بعض المشكلات الفنية، كما عانينا من سوء التوفيق في بعض المباريات. ونتمنى التتويج بكأس مصر أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي بطولة غائبة عن النادي منذ موسم 2007-2008".

وتابع: "كان هدفنا بناء فريق قادر على حصد بطولات كرة السلة لعدة سنوات مقبلة، وبالطبع نعتذر لجماهير الزمالك عن الإخفاق في السنوات الماضية، ونسعى للوصول بجميع الفرق الرياضية إلى مستوى يليق بطموحات الجماهير".

واختتم: "أتمنى أن نُهدي جماهير الزمالك لقب الكونفدرالية، إلى جانب الفوز بكأس مصر لكرة السلة، وأن يكون ختام الموسم مُرضيًا للجميع".