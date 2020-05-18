تزايد الطلب على الأدوية السنغافورية وسط جائحة فيروس كورونا

تسببت قفزة كبيرة في مبيعات الأدوية في زيادة صادرات سنغافورة بنسبة7ر9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل وسط جائحة فيروس كورونا، على الرغم من انخفاض التجارة الإجمالية.

وقالت الهيئة التجارية السنغافورية، وهي وكالة حكومية، إن صادرات سنغافورة من الأدوية إلى الاتحاد الأوروبي واليابان ارتفعت بنسبة 467 بالمئة و 864 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع البنك الهولندي " أي ان جي" الفضل في زيادة صادرات سنغافورة في نيسان/أبريل إلى فيروس كورونا المستجد، قائلاً اليوم الاثنين إن "الوباء العالمي رفع الأدوية وجعلها تصبح الأفضل أداء".

وكان شهر أبريل هو الشهر الثالث على التوالي الذي تنمو فيه صادرات سنغافورة. لكن معظم القطاعات - بما في ذلك الإلكترونيات، التي تشكل عادة حوالي 30 بالمئة من الصادرات - شهدت انخفاضا.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يمكن أن ينكمش بنسبة 3 بالمئة في عام 2020 بسبب الجائحة التي أدت إلى إصابة 7ر4 مليون شخص، ووفاة 315 ألفا حالة.