فلاح يطعن آخر بطعنة نافذة بالصدر بسبب أولوية المرور بالكارو في الدقهلية

أصيب فلاح بطعنة نافذة بالصدر؛ إثر تعدي فلاح عليه بالضرب بأداة زراعية "شر شرة"؛ نتيجة مشادة كلامية بينهم بسبب أولوية المرور "بالكارو" بأحد شوارع قرية كفر الجنينة، في مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.



وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة نبروه من مستشفى نبروة المركزي بوصول المدعو "ج. م. م" 29 عاما، فلاح، ومقيم قرية كفر الجنينة دائرة المركز، مصابا بجرح نافذ أسفل الصدر من الجهة اليسرى -إدعاء تعدِ-.



وبانتقال الضباط والفحص وسؤاله إنهم المدعو "ع. ع .ع." 32 سنة، فلاح، ومقيم بذات العنوان بالتعدِ عليه بالضرب بأداة زراعية "شرشرة" وإحداث إصابته؛ على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور بأحد شوراع القرية أثناء استقلال كلا منهما العربة "الكارو" خاصته.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإارشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4410 لسنة 2021 جنح مركز نبروه، وجارِ العرض على النيابة العامة.