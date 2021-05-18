 الإمارات تصف تصريحات وزير خارجية لبنان بالعنصرية.. وتستدعي السفير اللبناني - بوابة الشروق
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الإمارات تصف تصريحات وزير خارجية لبنان بالعنصرية.. وتستدعي السفير اللبناني

وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات
أبو ظبي - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 8:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 8:49 م

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، عن "استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال".

واعتبرت الخارجية الإماراتية تصريحات الوزير اللبناني أنها "أساءت إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير اللبناني لدى الإمارات وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات، مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية السعودية سفير لبنان لدى المملكة وأبلغته رفضها واستنكارها لإساءات صدرت من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

وخلال مقابلة تليفزيونية، ألمح الوزير اللبناني إلى مسؤولية دول الخليج عن إنشاء تنظيم داعش وتمويله، كما انسحب من اللقاء بعد مداخلة من محلل سياسي سعودي ووصفه بأنه "من أهل البدو".

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