قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه لا يستخدم الدين في كسب الأموال، ولكن حب الناس للدين جذبهم للتعامل معه ومع كل شركات التوظيف، مؤكدا أن كان يتعامل معه 120 ألف من المودعين، مقابل 600 للريان وجمعا 7 مليارات دولار وكانت تعادل ميزانية دولة في ذات الوقت.

وأضاف، خلال لقائه لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه لا يوجد ما يسمى الاقتصاد الإسلامي والذي وصفه بالوهم، ذاكرًا أن البنوك العادية حلال أكثر منها.

وذكر أن مصر لو جعلت الادخار بالعملة المحلية فقط فإن هذا سيقضي على 30% من مشاكلها، موضحا أن إنجلترا منعت الادخار بأي عملة غير عملتها الرسمية.

واستطرد رجل الأعمال أشرف السعد، أنه جلس مع اللواء زكي بدر وعرض عليه حل مشاكل الدولار، متابعًا: «قولت له أنا ظاهرة».

ولفت إلى أنه هرب من مصر لكونه جبانًا، مضيفًا أن زيادة ثروته وتضخمها كانت سبب هلاكه.

واختتم رجل الأعمال أشرف السعد، أنه كان معه 400 محامي يترافعون عنه في القضايا التي كانت مقامة ضده.