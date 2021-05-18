 الاحتلال الإسرائيلي ينقل الأسير مروان البرغوثي من عزل هداريم إلى أيالون - بوابة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي ينقل الأسير مروان البرغوثي من عزل هداريم إلى أيالون

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 11:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 11:04 ص

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير مروان البرغوثي (62 عاما) من عزل سجن "هداريم" إلى عزل "أيالون"، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن سلطات الاحتلال كانت قد عزلت الأسير البرغوثي قبل أيام، وذلك بعد أن أصدر بيان من داخل السجون يطالب فيه عموم شعبنا بالتصدي للاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير مروان البرغوثي من بلدة كوبر قرب رام الله والبيرة، ومعتقل منذ 15 نيسان 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعتقله سلطات الاحتلال، وتحكم عليه بالسجن خمس مؤبدات و40 عاما.


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