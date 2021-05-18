عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مقطع فيديو يرصد مظاهر الإضراب الشامل الذي عمَّ محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتضامنًا مع القتلى والجرحى في قطاع غزة.

وعم الإضراب الشامل صباح اليوم الثلاثاء، الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، نصرة للقدس ودعما لصمود الأهالي في قطاع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس والأقصى.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 212 شهيدًا بينهم 61 طفلًا و36 سيدة، و1400 إصابة بجراح مختلفة.