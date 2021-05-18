تحرير 15 محضرا متنوعا وغلق 3 مقاهي بكفر الدوار

نفذت مساء اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملة مكبرة للمرور على المحلات التجارية والمقاهي بنطاق المدينة لمتابعة مدى التزام المحلات والمقاهي بالاجراءات الاحترازية المقررة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك شروط التراخيص والبيئة، وذلك بعدد من مناطق المدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٥ محضر مخالفة بيئية وصحة وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وكذلك غلق عدد ٣ مقاهي لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية وإدارة نشاط بدون ترخيص، فضلاً عن التحفظ على ٨ كيلو لحوم ومنتجات لحوم "غير صالحة للاستخدام الآدمي".

شارك في الحملة الإدارة، وإدارة البيئة وقسم رخص المحلات بالوحدة، بالتنسيق مع وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بالاجراءات الاحترازية وشروط التراخيص.