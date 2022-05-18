قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، احتجاجًا للاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، ضد طاقم تحكيم مباراته أمس أمام فيوتشر، بقيادة الحكم وائل فرحان.

وكان فريق الاتحاد السكندري خسر من فيوتشر إف سي بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت في الجولة التاسعة عشر من عمر مواجهات الدوري المصري الممتاز.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد السكندري، الاحتجاج جاء فيه استنكار الأخطاء التحكيمية وأوضحت إدارة زعيم الثغر، أن حكم المباراة لم يكن موفقاً على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق وأبرزها عدم احتساب ركلة جزاء صحيحـة في الدقيقة 89 كانت كفيلة بتعديل النتيجة.

وأشار الاحتجاج إلى أن مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات من شأنها التأثير سلبًا على مسيرة الفريق وإضاعة مجهوده، وطالب الاتحاد السكندري بضرورة إيجاد حلول لإنقاذ المسابقة من قبل رابطة الأندية حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية غير العادلة - حسب بيان سيد البلد.

يذكر أن الاتحاد السكندري يتواجد في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.