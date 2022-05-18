قال قنصل عام فلسطين بالإسكندرية السفير رأفت بدران، إن مصر هي الدولة الأولى الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية، وروت دماء جنودها أرض فلسطين لتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأكد السفير "بدران"- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها تعتبر من الثوابت القومية لمصر ، والتي لم يتغير موقفها حتي بعد توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل.

وأضاف: أن صمود الشعب الفلسطيني وعدم مغادرة أراضيه والاستسلام لقوات الاحتلال وهمجيته، يعد مؤشرا ودليلا لشرعية نضال هذا الشعب وتمسكه بحقوقه المشروعة.

وأشار بدران إلى إن استشهاد الصحفية شيرين أبوعاقلة سببا حرجا دوليا لإسرائيل وفضح ممارساته واغتصابه لجميع حقوق الشعب الفلسطيني، داعيا لاستثمار هذه القضية في وقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة.

وشدد السفير رأفت بدران على أنه سيعمل علي تعزير وتطوير وربط أواصر العلاقات مع مصر في مختلف المجالات وحل جميع المشكل التي تواجه أبناء الشعب الفلسطيني المقيم بالإسكندرية، خاصة مشكلتي لتعليم والعلاج لعدم وجود نشاط لوكالة (أونروا) بمصر.. مؤكدا علي الدعم الكامل الشعبي ومن قبل المسئولين في مصر لحل أي معوقات أو مشاكل تواجه أبناء الفلسطيني والذي تعد قضيته من الثوابت المصرية التي لا جدال عليها.