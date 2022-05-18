محافظ بورسعيد يلتقي وفدا من الهيئة العربية للتصنيع والجامعة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفدا من الهيئة العربية للتصنيع، وجامعة بورسعيد، وذلك لبحث سبل التعاون بين المحافظة والهيئة والجامعة.

ورحب محافظ بورسعيد بالوفد، مستعرضا المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا في مختلف المجالات، مؤكدًا أن بورسعيد ترحب بكل أشكال التعاون والذي يساهم في استكمال خطط التنمية ببورسعيد.

من جانبهم، أشاد الوفد بالتطورات التي حققتها بورسعيد خلال وقت قياسي تحت راية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤكدين أن جميع المجالات تم تطويرها بالتوازي مما انعكس على جودة الحياة بمحافظة بورسعيد، وأصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول.