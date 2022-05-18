غرق طفلين خلال الاستحمام في ترعة بالصف في الجيزة

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لقى طفلين مصرعهما غرقا خلال الاستحمام بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة، بلاغا يفيد غرق طفلين بإحدى الترع في قرية بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين غرق طفلين أبناء عمومة خلال الاستحمام بالترعة، لعدم إجادتهما السباحة، وتمكنت القوات من انتشال الجثتين ونقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.