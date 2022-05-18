مباحثات جزائرية روسية حول ليبيا ومالي والوضع في الصحراء الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الجزائري رابح جدو اليوم الأربعاء مع نظيره الروسي فيكتور بونداريف الوضع في مالي، وليبيا والصحراء الغربية.

ودعا الطرفان في لقائهما االعاصمة الجزائرية "لإيجاد حل سلمي لهذه القضايا"، وجدد الطرف الجزائري، موقف بلاده المساند لقرارات الأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية "وحثا طرفي النزاع على التوصل إلى حل عادل ونهائي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي. وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير".

وأكد الطرف الجزائري خلال اللقاء على أهمية تقوية التعاون العسكري بين البلدين. كما نوه رابح جدو بضرورة توسيع وتطوير التبادلات الاقتصادية لتشمل مجالات عديدة لاسيما في المجال العلمي.