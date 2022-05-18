توعية 4122 سيدة و1024 رجل بقري برج العرب ضمن حملة «احميها من الختان»

صرحت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أنه تم إنطلاق حملة طرق الأبواب تحت عنوان "إحميها من الختان"، بهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة و مبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرى حياه كريمة ببرج العرب.

و أوضحت الشاذلي، في بيان، اليوم الثلاثاء، استهدفت الحملة في يومها الأول قرى أبو صير وقرية السناقرة بمدينة برج العرب، وتتضمنت توعية 4122 سيدة 1024 رجل 2054 طفل بإجمالي 7200 فرد وبمشاركة عدد 36 رائدة من رائدات المجلس والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء الفرع.

والجدير بالذكر أن الحملة التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى قرى مبادرتي حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتستمر الحملة بمحافظة الإسكندرية 10 أيام خلال الفترة من 17 - 26 مايو 2022.

وتهدف الزيارات إلى نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات البالية الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وكذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.