الولايات المتحدة تجدد التزامها بالقضاء على الجوع وسوء التغذية

جددت الولايات المتحدة التزامها بالقضاء على الجوع وسوء التغذية، وبناء أنظمة غذائية أكثر استدامة وإنصافًا ومرونة داخل البلاد وخارجها.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أنه في إطار دعم هذه الجهود المستمرة، توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى نيويورك اليوم لعقد اجتماعات على مدى يومين بهدف حشد الجهود بشأن الأمن الغذائي العالمي.



وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي بلينكن اليوم الأربعاء، كبار المسؤولين من جمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون وغانا وكينيا وموريتانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا والسنغال، بالإضافة إلى اجتماعات مع وزيري الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، والتركي مولود تشاووش أوغلو.



وبعد ظهر اليوم يرأس بلينكن الاجتماع الوزاري "نداء من أجل التحرك للأمن الغذائي العالمي" الذي تستضيفه الولايات المتحدة، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي العالمي والتغذية والقدرة على الصمود.



وفي يوم غد الخميس، سيرأس وزير الخارجية الأمريكي أول حدث توقيع لرئاسة الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي، والذي من المقرر أن يشهد مناقشة مفتوحة تركز على الروابط الحاسمة بين الصراع والأمن الغذائي، وبعد هذا النقاش يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمناقشة الاستجابة العالمية للمعاناة الإنسانية الحادة في أوكرانيا وما حولها.