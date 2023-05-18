سلطات القرم: انحراف قطار محمل بالحبوب عن مساره في سيمفيروبول دون إصابات

أعلنت السلطات في القرم الروسية أن عددا من عربات قطار محمل بالحبوب خرجت عن المسار قرب مدينة سيمفيروبول صباح اليوم الخميس.

وقال رئيس القرم سيرجي أكسيونوف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن عربات محملة الحبوب خرجت عن مسارها في منطقة سيمفيروبول، دون وقوع إصابات، مضيفا أنه تم تعليق حركة القطارات بين مدينتي سيمفيروبول وسيفاستوبول، حيث سيتم تنظيم نقل الركاب بالحافلات.

من جانبها، أعلنت شركة "سكك القرم الحديدية" خروج قطار شحن عن مساره قرب عاصمة القرم، وذلك "نتيجة تدخل أشخاص غير مختصين في عمل السكك الحديدية"، مؤكدة عدم وقوع إصابات وعدم وجود أي تهديد للبيئة.

وفي نهاية فبراير الماضي، لحقت أضرار بجزء من سكة الحديد بين سيمفيروبول وسيفاستوبول، لكن ذلك لم يؤد إلى انحراف أي عربات عن مسارها أو إصابة أحد بأذى.

وفي مطلع مايو الجاري، أعلن الأمن الروسي عن اعتقال مجموعة تخريبية كانت تستعد لمحاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف.

وأفادت الأنباء بأن المتفجرات التي تم ضبطها لدى أفراد المجموعة، متطابقة مع تلك التي استخدمت في تفجير خط السكك الحديدية في شبه الجزيرة في فبراير الماضي.