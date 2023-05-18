أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تأجيل امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، بعد العرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتقرر عقد الامتحان يوم السبت المقبل الموفق ٢٠ مايو الجاري، وذلك بسبب تسريب الامتحان الذى كان مقررًا له اليوم.

ووجه شعبان، فى وقت سابق، بضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة، وكذلك التنبيه بعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان.