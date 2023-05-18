محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات علي أراضي الدولة في سيدي سالم

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشدداً على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ21، موجهاً بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم برئاسة أيمن إبراهيم خلف الله رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرى والصرف بمركز سيدي سالم، وتم تنفيذ 13 حالة، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والري والصرف، منهم حالة مباني على الأرض الزراعية في المهد على مساحة 175 م، و12 حالة صرف سيدي سالم على مساحة 4 قيراط و19 سهم

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالات لرصد كافة التعديات وإزالتها في مهدها والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجددًا على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.