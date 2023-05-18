الري: دراسة إنشاء مركز صيانة لإجراء الصيانة لوحدات الطلمبات بالتعاون مع التشيك

• سويلم: الشركات التشيكية من أكبر الشركاء الموردين لوحدات الطلمبات بالمحطات التابعة للوزارة

• دراسة تصنيع قطع غيار الطلمبات من خلال شراكة بين الشركات المصرية والتشيكية

• سفير التشيك: نسعى للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع إيفان جوكي سفير التشيك في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين مصر والتشيك في مجال الموارد المائية.

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون البناء بين مصر والتشيك خلال السنوات الماضية، مؤكداً رغبته في استمرار هذا التعاون المتميز وتعزيزه خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، عبر السفير عن حرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر في جميع المجالات، لاسيما في مجال الموارد المائية.

وتم التباحث خلال الاجتماع حول مسودة مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين الجانبين في مجال الموارد المائية.

وأوضح الدكتور سويلم، أن الشركات التشيكية العاملة في مجال تصنيع الطلمبات بمحطات الرفع تعد من أكبر الشركاء الموردين لوحدات الطلمبات بالمحطات ومكوناتها لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة، حيث تم توريد حوالي 200 طلمبة تستخدم في 50 محطة رفع تمثل حوالي 10% من إجمالي أعداد المحطات على مستوى الجمهورية.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون ونقل خبرات الجانب التشيكي للجانب المصري في مجال تصنيع قطع الغيار لوحدات الطلمبات وأعمال صيانة مكونات الطلمبات، ودراسة إنشاء مركز صيانة محلي لإجراء أعمال الصيانة العاجلة، والعمرات لوحدات الطلمبات وصناديق التروس بالتعاون مع الجانب التشيكي.

كما تم التباحث حول دراسة تصنيع قطع الغيار الاستيرادية للمهمات الموردة من الشركات التشيكية، من خلال شراكة بين الشركات التشيكية والشركات المصرية الوطنية، وكذا دراسة التعاون في تطوير وتنفيذ برامج للمساعدة في إعداد خطط الصيانة لوحدات الطلمبات بالمحطات، وكذا تطوير نظم تقييم الحالة الفنية لوحدات الطلمبات وتحديد مدى احتياجها للإحلال والتجديد الكلي أو الجزئي أو العمرات.

كما ناقش الجانبان ضرورة التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والتشيكي في المجال البحثي، من خلال التنسيق بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة والجامعات والمراكز البحثية بدولة التشيك، خاصة في مجالات معالجة المياه، وتحلية المياه للتوسع الزراعي، واستخدام نظم الري الحديث والري الذكي، والتعاون البحثي لعمل دراسات لتحسين كفاءة تشغيل طلمبات الرفع ونظم التبريد، وتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية بمحطات الرفع، بالإضافة لقيام الجانب التشيكي بتوفير دورات تدريبية في مجال المياه للمتخصصين من الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر الناجحة، خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP 27، متوجها بالدعوة للجانب التشيكي لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي.

كما دعا الدكتور سويلم، الجانب التشيكي بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده في نهاية شهر أكتوبر القادم، حيث أكد السفير التشيكي حرص بلاده على المشاركة بوفد رفيع المستوى في فعاليات الأسبوع، وذلك في ظل إدراك الجانب التشيكى لأهمية هذا المؤتمر الدولي.