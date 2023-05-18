التعليم: تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الاثنين المقبل

وأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالى:وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الاحد المقبل تمهيدا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الاثنين.