 التعليم: تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الاثنين المقبل - بوابة الشروق
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التعليم: تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الاثنين المقبل

نيفين أشرف
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 9:43 م | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 9:43 م
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، اليوم، في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2023/2022، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالى:
https://moe-register.emis.gov.eg/

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الاحد المقبل تمهيدا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الاثنين.

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