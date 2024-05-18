اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وسط مناشدات لإجلاء السكان.

وقال الهلال الأحمر الليبي في مدينة الزاوية، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن اجتماعًا طارئاً عقده فريق الطوارئ في الفرع لتنسيق خطة الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة ومحاولة إخراج العائلات العالقة.

وأضاف: «نُجدد وننوه مناشدتنا لأطراف النزاع إلى منح هدنة فورية للهلال الأحمر، لتتيح لنا فرصة إخراج العائلات المحاصرة وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة».

في سياق متصل، أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية، توقف الدراسة اليوم السبت بسبب الاشتباكات الجارية في المدينة.

يُذكر أن اشتباكات مماثلة تقع بشكل دوري في مدينة الزاوية، حيث تنتشر في أحيائها مجموعات مسلحة متنافسة، في ظل عجز السلطات عن السيطرة على الوضع الأمني.