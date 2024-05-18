وزير التعليم يوجة رسالة لـ طلاب الثانوية العامة في بورسعيد: الامتحان منضبط ومفيش ألغاز

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وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية التعليم، رسالة طمئنة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: لا تقلقوا امتحان الثانوي العامة هذا العام منضبط، ومفيش ألغاز وبه تكافؤ فرص، ولا خوف من التصحيح الإلكتروني، ناصحا الطلاب بالاستخدام الصحيح لجهاز التابلت أثناء أداء الامتحان .

يأتي ذلك خلال لقاء وزير التعليم بطالبات القوافل التعليمية المجانية آلتي تنظمها مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بنطاق حي العرب .

وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالتعاون مع المجتمع المدني، مطالبا الطلاب بالثقة بالنفس.

كما يتضمن برنامج زيارة الوزير عقد اجتماع مع قيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسي.

كما يشهد الوزير والمحافظ حفل ختام بطولات ومسابقات طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية، وذلك بمدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات.