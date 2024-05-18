 طيران الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان.. وحزب الله ينفذ هجوما صاروخيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طيران الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان.. وحزب الله ينفذ هجوما صاروخيا

وكالات
نشر في: السبت 18 مايو 2024 - 1:01 م | آخر تحديث: السبت 18 مايو 2024 - 1:01 م

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، السبت، ثلاث غارات على مناطق عدة على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل ثلاث مرات على بلدة الخيام، مستهدفا وادي العصافير وباب ثنية وأطراف الخيام الجنوبية.

من جهته، أعلن حزب الله، في بيان له، أنه استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وتتواصل المواجهات بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى وبداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في الـ7 من أكتوبر الماضي.

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