تقدم واضح لنيكوشور دان في انتخابات الرئاسة الرومانية على منافسه اليميني المتطرف سيميون

أغلقت صناديق الاقتراع اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، وأظهرت التقديرات المبنية على استطلاعات رأي الناخبين أن رئيس بلدية بوخارست المستقل والمناصر لأوروبا، نيكوشور دان، يتقدم بفارق واضح على منافسه اليميني المتطرف جورج سيميون.

وحصل دان على ما بين 1ر54% و9ر54% من الأصوات، بينما حصل سيميّون على ما بين 1ر45% و9ر45%، وفقا لتقارير قناة ديجي 24 وموقع جي فور ميديا الإخباري، استنادا إلى معاهد استطلاع الرأي كورس وأفانجارد.

ومن المتوقع صدور نتائج رسمية جزئية على مدار المساء. وفي الجولة الأولى من التصويت، التي أُجريت في أوائل مايو، أُعلنت النتائج النهائية في صباح اليوم التالي.

وتعتبر هذه الانتخابات ذات أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، التي تخوض حربا شاملة ضد الغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويتمتع الرئيس الروماني بنفوذ كبير في مجالي السياسة الخارجية والأمنية.

ويعد سيميون منتقدا لدعم أوكرانيا، في حين يدعم دان كييف ويتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبي. وأظهرت استطلاعات رأي داخلية حديثة تقاربا شديدا في نسبة التأييد بين المرشحين.

وكان سيميون قد فاز في الجولة الأولى من التصويت يوم 4 مارس، متقدّما بنحو 20 نقطة مئوية على دان، لكنه فشل في الحصول على أغلبية مطلقة.