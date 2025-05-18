وزير الخارجية التركي يزور صربيا الاثنين

من المقرر أن يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، غدا الاثنين، زيارة رسمية إلى جمهورية صربيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.

ونقلت "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، القول إن الوزير فيدان، سيلتقي خلال زيارته الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ونظيره ماركو ديوريتش.

وأضافت: "ومن المنتظر أن يعرب فيدان عن ارتياحه للتقدم المحرز في التعاون المتعدد الأبعاد بين تركيا وصربيا".

وتابعت المصادر، أن فيدان سيؤكد الأهمية التي توليها تركيا للحفاظ على السلام والاستقرار في البلقان، وتطوير التعاون مع صربيا في هذا الإطار، كما سيشير إلى أهمية التعامل مع الوضع في البوسنة والهرسك بنهج حكيم والحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة.